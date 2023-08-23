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İsyanın ardından Rus basını nda çıkan bazı haberlerde, Wagner’e yönelik silah bırakma çağrısına rağmen Surovikin hakkında soruşturma başlatıldığı ve ev hapsinde tutulduğu öne sürülmüştü.

Paralı savaşçı grubu Wagner’in 24 Haziran’da Rus yönetimine gerçekleştirdiği isyanda, Surovikin bir video yayınlayarak, Wagner’e silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

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Surovikin’in Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlığı görevinden alındığı belirtilen haberde, yerine geçici olarak Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Kurmay Başkanı Viktor Afzalov’un atandığı kaydedildi.

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