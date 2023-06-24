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Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un Çeçen güçlerin bölgeye doğru yola çıktığını açıklaması ise kentte bir silahlı çatışma yaşanacağının habercisi gözüküyor.

Ayrıca Wagner güçleri Rostov'da anti-tank mayın bariyerleri kurulduğu görüldü. Putin'in "vatan haini" çıkışı sonrası daha da sert harekete geçen Wagner güçleri, Rusya ’yı büyük bir çatışmaya hazırlıyor.

Wagner Grubu'nun ele geçirdiğini duyurduğu Rostov’da yer alan Güney Askeri Komutanlığı binası yakınlarında bir patlama meydana geldi. Çevrede toplanan insanların kaçıştığı görüntüler sosyal medyada yayılırken, Russia Today televizyonunun propaganda muhabiri de olay yerindeydi.

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