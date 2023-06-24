Moskova

Tüm dünyanın gözü Rusya'nın Rostov bölgesinde...

Büyük bir kafileyle Moskova'ya ilerleyen Wagner güçlerine Rusya bombardıman ile cevap verdi.

Wagner Grubu olarak bilinen PMC Wagner paramiliter örgütün ise Rostov'da sokaklara mayın döşediği görüntüler paylaşıldı. Wagner güçlerinin sokak aralarına mayın döşediği yerlerse sivil hayatın devam ettiği yerleşim yerleri olarak billiniyor.

Buna karşın, Moskova'nın etrafında hendekler kazılarak, Wagner güçlerine karşı savunma hatları kurulduğu belirtildi.

Korkutan iddia ise Wagner'in elinde nükleer silah mı var? sorusu.

Uzmanlar böyle bir şeyin olması durumunda, bunun sadece Rusya için değil, NATO için de tüm dünya ülkeleri içinde büyük bir tehdit olduğu görüşünde.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Foto: AA