Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in çalışma ziyareti için Rusya’ya gelen Dışişleri Bakanı Fidan’ı yerel saatle 18.00’den sonra kabul edeceğini aktardı.

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Fidan’ın, Moskova’da farklı düzeylerde temasları ve müzakereleri olduğunu kaydeden Peskov, Fidan’ın müzakerelerin sonuçları hakkında Putin ile konuşacağını ifade etti.

Peskov, geleneksel olarak Rusya-Türkiye gündeminin çok kapsamlı olduğunu ve müzakere edilecek pek çok konu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA