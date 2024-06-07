Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin 1-7 Haziran'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve Güney Askeri Grubuna bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskiyevka ve Umanskoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 1 haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik karadan, havadan ve denizden yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda elektrik tesisleri, Batılı silah ve mühimmatın saklandığı depolar, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu kaydedildi.

Söz konusu dönemde Ukrayna'ya ait 2 "Mig-29" ve 1 "Su-25" tipi savaş uçağı ile 424 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, 27 Ukraynalı askerin teslim olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 610 uçak, 274 helikopter, 25 bin 326 İHA, 528 hava savunma füze sistemi, 16 bin 287 tank ve zırhlı araç, 1330 çok namlulu roketatar, 10 bin 188 obüs ve havan topu ile 22 bin 336 özel askeri araç imha edildi." denildi.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, mayısta Ukrayna'da 28 yerleşim biriminin Rus askeri güçlerince ele geçirildiğini aktararak "Bu yıl toplam 880 kilometrekare Rus ordusunun kontrolüne geçti." ifadesini kullanmıştı.