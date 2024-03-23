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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

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Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor." bilgisi verildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün terör saldırısı nın gerçekleştirildiği Moskova ’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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