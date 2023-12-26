Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kırım, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

Netanyahu, Filistin yönetiminin Gazze'yi yöneteceği beklentisinin "hayal" olduğunu savundu

Netanyahu, Filistin yönetiminin Gazze'yi yöneteceği beklentisinin "hayal" olduğunu savundu

Aksenov, ulaşım altyapısının normal çalıştığını da sözlerine ekledi.

Saldırıda 6 binanın da hasar gördüğünü belirten Aksenov, bazı kişilerin geçici barınma merkezlerine sevk edildiğini kaydetti.

Kırım'ın sözde yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, uçaksavarlarla mücadele sırasında Rus hava savunma sistemlerinin, Mıkolayiv'in 125 kilometre kuzeydoğusundaki Jovten yerleşim birimi civarında güdümlü füzeleri fırlatan Ukrayna'ya ait 2 Su-24 taktik uçağını imha ettiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Feodosiya Üssü'ne güdümlü uçak füzeleriyle yaptığı saldırıyı püskürtürken, büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk hasar gördü." ifadesine yer verildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.