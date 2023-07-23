Haber: Mert Osman Erman

Rusya tarafından atanan Kırım valisi Sergei Aksyonov, Ukrayna'nın saldırının arkasında olduğunu, ancak kanıt sunmadan açıkladı.

Aksyonov, patlamadan beş kilometre içinde yaşayan yerel sakinlerin tahliye edildiğini söyledi.

Kerch köprüsü üzerindeki demiryolu hizmetlerinin de durdurulduğu bildirildi.

Cumartesi günü, Rus yetkililer köprüdeki trafiği durdurdular, ancak ardından hızlı bir şekilde araçlara yeniden izin verdiler.

Moskova tarafından atanmış hükümetten daha sonraki bir güncellemede, yol trafiğinin tekrar bildirime kadar durdurulduğu belirtildi.

Kerch köprüsü, Rusya ile Kırım arasında yol ve demiryolu bağlantısını sağlayan 2018 yılında açılmıştır. Moskova tarafından ilhak edilen Ukrayna toprağı Kırım'a erişim sağlar.

Kırım'ın işgali ile ilişkilendirilen bir sembol haline gelmiş ve aynı zamanda Rus kuvvetleri için önemli bir tedarik yolu olmuştur.

Pazartesi günü, köprüdeki bir patlama iki kişinin ölümüne ve yolun zarar görmesine neden oldu, ancak ona paralel olarak işleyen demiryolu hattı zarar görmedi.

Putin "terörist" köprü saldırısına yanıt vereceğini söyledi

Kremlin pazartesi günkü saldırıyı Kyiv'i suçladı ve Ukrayna'nın "terörist" bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin misilleme yapacağını ve Ukrayna'yı "anlamsız" ve "acımasız" bir saldırı düzenlemekle suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Kırım köprüsünün meşru bir hedef olduğunu belirtti.

Cuma günü yaptığı konuşmada, köprünün "günlük olarak savaşa mühimmat sağlamak için kullanılan bir rota" olduğunu ve Kyiv'in onu "bir düşman tesisi" olarak gördüğünü açıkladı.

"Bu nedenle, anlaşılır bir şekilde, bu bizim için bir hedef" dedi Zelensky, Amerika'daki Aspen güvenlik konferansına video mesajıyla konuştu.

Pazartesi günkü iddia edilen saldırı, Kerç köprüsündeki geçtiğimiz yılki ikinci büyük olaydır.

Ekim 2022'de, köprü büyük bir patlama nedeniyle kısmen kapatılmıştı. Şubat ayında tamamen yeniden açıldı.