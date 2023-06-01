MOSKOVA AA- Başkent Moskova'daki bir mahkemede görülen davada, WhatsApp üzerinden bir antidepresanın yasa dışı şekilde satıldığının tespit edildiği belirtildi.
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Rusya'daki ilgili makamların talebine rağmen WhatsApp'ın söz konusu grubu silmemesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, WhatsApp'a 3 milyon ruble para cezası verdi.
Böylelikle WhatsApp'a Rusya'da ilk defa yasaklı içeriği silmediği gerekçesiyle para cezası verilirken, şirkete daha önce de farklı gerekçelerden ötürü para cezaları kesilmişti.