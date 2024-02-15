Ankara

Russia Today'in haberine göre, Sberbank, yaptığı açıklamada, GigaChat'in 6 yıllık tıp eğitimi alan öğrencilerin girdiği yeterlilik sınavını başarıyla geçtiğini duyurdu.

GigaChat'in 100 soruluk testte yüzde 82'lik başarı yakaladığı belirtilen açıklamada, cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum alanlarında üç ayrı vakayla ilgili sözlü sınavı da tamamladığı kaydedildi.

GigaChat'i geliştiren uzmanlar, algoritmanın testi geçmesi için 6 aylık bir eğitim sürecinden geçtiklerini, bu süre zarfında Rusya'daki tıp öğrencileri tarafından kullanılan makale ve ders kitaplarından yararlanıldığını vurguladı.

Bankacılık hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda özellikle teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Sberbank, ABD merkezli OpenAI'ya ait yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye alternatif olarak geliştirdiği GigaChat'i Nisan 2023'te piyasaya sürdü.

Sohbet etme, kod yazma ve resim üretme gibi yeteneklere de sahip platform, uluslararası rakiplerinin aksine Rusça olarak daha "akıllıca" iletişim kurabiliyor.

GigaChat'in Ocak 2024 itibarıyla 2,5 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.