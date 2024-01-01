Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Tsunami dalgalarının sonuçlarını ortadan kaldıracak araçların hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Tatar Boğazı'nın kıyı kesiminde bulunan herkesin derhal kıyıyı terk etmesi ve deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliğe sığınması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Sahalin Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahalin'in batı kısımlarının tsunami dalgalarından etkilenebileceği belirtildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.