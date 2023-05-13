Ankara

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda uyguladığı denge politikası ve iki ülke arasındaki ilişkileri kendi çıkarları doğrultusunda yürütmesinin etkisiyle Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 258,4 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, Rusya'ya kimyevi maddeler ve mamulleri, yaş ve kuru meyve, sebze, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, çimento başta olmak üzere yüzlerce kalemi kapsayan ihracat yapıyor.

Bu ülkeden de doğal gaz, petrol ve demir ve çeliğin de aralarında bulunduğu birçok ürün ithal ediliyor.

Tarım ihracatında yaş meyve ve sebze lider

Rusya'ya bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 448 milyon dolarlık ihracat yapılırken, toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132,9 arttı.

İki ülke arasındaki ticarette tarım sektörünün de önemi büyük. Bu sektörün yaptığı ihracat, söz konusu ülkeye gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 18'ine karşılık geliyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde tarım ürünleri içinde en fazla ihracat yapılan ürünler 258,4 milyon dolarla yaş meyve ve sebze oldu. Sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış gösterdi. Bu sektörü 134,3 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 17 milyon dolarla meyve sebze mamulleri izledi.

Aynı dönemde ihracatını en fazla artıran ürün yüzde 271,4 ile tütün olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 265 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 231,5 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 161,4 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

Bu yılın ocak-mart döneminde Rusya'dan yapılan ithalat ise yüzde 1,6 azaldı.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, iki ülke arasındaki ticaretin önemine dikkati çekerek, ülkelerin, ihtiyacı olan ürünleri birbirlerinden temin ediyor olmalarının birçok sektöre fayda sağladığını dile getirdi.

Söz konusu sektörler arasında tarımın dikkati çektiğini belirten Ünal, "Rusya üreticilerimiz için önce gelen bir pazar. Bu anlamda tarım sektörü için çok önemli. Özellikle yaş ve kuru meyve ve sebzede ihracat yaptığımız en önemli ülke. Rusya'ya ihracatımızın giderek artacağını düşünüyoruz. Bu artış sektörümüze olumlu yansıyacaktır." dedi.

Ünal, ihracatta öne çıkan ürünlerden birisinin de hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerde ılımlı havanın devam etmesinin her sektöre fayda sağlayacağının altını çizdi.

Türkiye Rusya'ya yaş meyve sebze ve balık ürünleri ihracatında lider

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan da Rusya'ya ihracatta yaşanan artışın devam edeceğini bildirdi.

Gürdoğan, "Önümüzde balık ve yaş sebze üretimi ilerleyen aylarda daha yüksek olacak. Bu da şunu gösteriyor. Doğu Karadeniz Bölgesi özellikle Rusya'ya ihracatında, en öncelikli olarak yaş sebze meyve ile balık ve balık ürünleri ihracatında lider durumda. Bunun yanında inşaat malzemeleri gibi diğer ürünler de sıralamaya giriyor." diye konuştu.

Gürdoğan, her şeyden önce ticaretin artmasının istihdamın artması anlamına geldiğinin altını çizdi.

Rusya'nın Türkiye için çok önemli bir pazar olduğuna işaret eden Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun yanında sadece Rusya değil Türk Cumhuriyetleri ve Asya pazarını bir bütün olarak görmemiz gerekiyor. Yüksek teknoloji ürünlerinin de bu pazardaki payının gittikçe artabileceğinin altını çizmek istiyoruz. Rusya'ya bu yıl Trabzon'dan ocak-nisan tarihlerinde 22 sektörde 86 milyon 189 bin 373 dolar değerinde ihracat yapıldı. Bu ihracatın ilk sıralarında yaş sebze ve meyve, su ürünleri, kimyevi maddeler, fındık ve fındık mamulleri geldi. Yine aynı şekilde Türkiye genelinden Rusya'ya bu yılın ocak-nisan tarihleri arasında 3 milyar 200 milyon 148 bin 396 dolar değerinde ihracat yapıldı."

AA