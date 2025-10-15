Her sabah aynı saatte uyanmak, aynı kupadan kahve içmek, aynı yolu yürümek… Bir noktadan sonra insan kendini kendi hayatının tekrarında yakalıyor. Rutin, dışarıdan bakınca sıradanlık gibi görünür; ama belki de bu “sıradanlık”, zihnimizin kaosla baş etme biçimidir.

İnsan beyni belirsizlikten hoşlanmaz. Günün nasıl geçeceğini az çok bilmek, kontrol duygusunu güçlendirir. Bu yüzden rutinler bir tür güvenlik ağı gibidir. Sabah rutinleri, uyku düzeni, işten sonra yapılan yürüyüşler — hepsi “ben buradayım, hayat rayında” hissini verir. Özellikle karmaşık zamanlarda, rutinler bir pusula görevi görür.

Ama işte tehlike de tam burada başlar: aynı pusula bazen bizi hiç hareket etmeyen bir çemberin içinde tutar. Her gün aynı şeyleri yaparken, farkına varmadan yaşamın canlı kısmını, o beklenmedik anları kaçırabiliriz. Rutin, bizi huzurlu kılarken hayal gücümüzü törpüleyebilir. Bir süre sonra “rahatlık” yerini “donukluğa” bırakır.

Belki de mesele, rutini reddetmek değil, onunla dans etmeyi öğrenmektir. Her gün aynı saatte kalkabilir, ama bazen kahveyi balkonda içebiliriz. Her akşam aynı yolu yürüyebilir, ama bu kez kulaklıkla değil, rüzgârın sesiyle gidebiliriz. Rutin, esir alınca boğar; araç olarak kullanınca huzur verir.

Sonuçta hayat ne tamamen düzen ne de tamamen sürpriz ister. İnsanın en iyi yaşadığı yer, bu ikisinin arasında bir dengedir: Güvenli ama sıkıcı olmayan, tanıdık ama hâlâ merak uyandıran bir alan. Rutinleri biraz esnetmek, hayatın nefes almasını sağlar. Çünkü bazen küçük bir değişiklik bile ruhun “yaşıyorum” dediği o anı geri getirir.