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Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) verilerinden derlediği bilgilere göre, 45 yıl önce Danimarka'da deneysel olarak başlatılan rüzgar enerjisi sektörü bugün küresel ölçekte elektrik üretiminde önemli paya sahip bulunuyor.

Geçen yıl küresel rüzgar kapasitesinin önceki yıla göre yüzde 9 artmasıyla kapasite 1 teravata yaklaşırken, kurulu güç artışındaki ivmenin devam etmesiyle 2023-2027 döneminde toplam 680 gigavatın daha küresel enerji sistemine dahil edileceği öngörülüyor. Tüm gelişmeler yardımıyla geçen yıl küresel rüzgar enerjisi kurulu gücüne ilave edilen 78 gigavatla toplam güç 906 gigavata ulaştı.

İklim değişikliği ile mücadele ve enerji güvenliğini artırma çalışmaları kapsamında enerji yoğun sektörlerde fosil yakıtlardan arınmak isteyen ülkelerin katkısıyla küresel rüzgar enerjisi kurulu kapasitesinin bu yıl 1 teravat seviyesine ulaşması bekleniyor.

Piyasa koşulları, yatırım ortamı, ülkelerin yenilenebilir enerji politikalarında attığı olumlu adımlarla 2 teravatlık kurulu güce 7 yıl sonra ulaşılabileceği öngörülürken, her yıl büyüme oranının ise ortalama yüzde 10 olacağı tahmin ediliyor.

Dünya genelinde rüzgar enerjisi kurulum artışında, ülkelerin yerli ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırması, enerji güvenliğini etkileyen jeopolitik endişeler, enflasyonla mücadele ve iklim değişikliği hedefleri etkili oluyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası enerji güvenliğini yerli kaynaklardan karşılamayı amaçlayan Avrupa ülkeleri, fosil yakıtların yerini yenilenebilir kaynaklarla değiştirmek için geçen yıldan bu yana çeşitli adımlar attı.

Kurulu kapasitede büyük artışlarının yaşandığı Çin'de ise yenilenebilir enerjinin rolünün artırılması hedeflenirken, rüzgar ve güneş yatırımları Çin'in bu amaca ulaşmada odaklandığı iki kaynak olarak öne çıkıyor.

ABD'de ise 10 yıllık ABD Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarının artırılması hedefleniyor.

Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında enerji altyapısı dahil ulaştırma ve üretim sektörlerini fosil yakıtlardan arındırmak isteyen ülkelerin rüzgar enerjisi kapasitesini artırma hedefleri de kurulumların artacağı öngörüsünü destekliyor.

AA