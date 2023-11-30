Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçelerin, devlet kaynaklarının nereye harcandığını, nelerin önemsenip nelerin önemsenmediğini açıkça ortaya koyan vesikalar olduğunu belirtti.

Bütçenin, mevcut iktidarın da karnesi hükmünde olduğunu kaydeden Kılıç, bir iktidar ile ilgili bilgi sahibi olmak için vergilerin nereye harcandığına bakılması gerektiğini ifade etti.

Şerafettin Kılıç, "Hazırlanan 2024 yılı bütçesine baktığımızda, bu iktidarın bir faiz iktidarı olduğunu görmekteyiz. 2024 yılı bütçesinde faiz için ayrılan miktar Tarım ve Orman Bakanlığının tamamına ayrılan miktarın 4 katından fazladır. Eğer üretimden bahsedeceksek faize ayrılan kaynakların neden üretim için ayrılmadığı hususunda kapsamlı bir değerlendirme yapmak zorundayız." dedi.

Aralık ayında asgari ücret görüşmelerinin gerçekleşeceğini ve bir zam oranının belirleneceğini belirten Kılıç, "Hem asgari ücretliye hem de işverene ciddi bir yük oluşturan vergilerin düzenlenmesiyle, asgari ücrette makul bir artışı sağlamak mümkündür." diye konuştu.

Birkaç ay sonra açlık sınırının altında kalacak şekilde yapılan zamların kabul edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Kılıç, "Asgari ücrette, yılın hiçbir döneminde açlık sınırının altında kalmayacak şekilde planlama yapılmalı, buna göre zam oranı belirlenmelidir. İnsanca yaşam için çalışana insanca bir ücret verilmesi şarttır." değerlendirmesinde bulundu.