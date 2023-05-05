İSTANBUL AA-Yapımını Saatler Kolektifin üstlendiği, oyuncu Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü eser, Serdar Biliş’in uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahneye konuldu.

Doğu ve batı, eski ile yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran zamansız eser, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sanatseverlerle buluştu.

Oyunun ardından sahnede kısa bir konuşma yapan Keskin, eserin tek kişilik bir oyun olduğunu ancak eserde birçok kişinin görev yaptığını belirterek, "En çok burayı seviyorum; yazan Ahmet Hamdi Tanpınar." dedi.

Saatler Kolektif adına sahneye çıkan Ekremcan Arslandağ, kolektifin genç bir üyesi olduğuna vurgu yaparak, "Bana bir metin yazdılar, ezberledim ama metni çok fazla beğenmedim. O yüzden aklıma gelenleri söyleyeceğim. Ben bu sürecin başından beri, 2019 olması lazım, araya pandemi girdi, zoom okumaları yaptık. Sonra illüzyonistin stüdyosunda deneme çekimleri, ardından izlediğiniz filmlerin stüdyosuna girdik. Hülasa, çok fazla prova yaptık. Sonuç olarak bütün ekip bugün birlikte buradayız. Serdar hocanın bir sözü var. Umarım Ahmet Hamdi’nin değildir. Saatlerimizi iç seslerimize ayarlayarak çalıştık ve çok kalabalık ağlama geldi. Çok kalabalık bir ekip birlikte çalıştı, yan yana olabildi." ifadelerini kullandı.