Haber: Damla Oya Erman

Sadogora, günümüzde Türkiye'nin Kayseri iline bağlı Incesu belediyesinde bulunan geç Roma ve erken Bizans dönemine ait bir kasabaydı. Kasaba, Coropassus ve Garsabora'dan Mazaca'ya giden büyük bir yol üzerinde bulunan önemli bir ticaret merkeziydi.

Daha önce yapılan kazılarda, Roma ve Bizans evleri, çiçek ve geometrik desenlerle süslenmiş ornamental desenler ve Yunanca ve Latin yazıtları ortaya çıkarılmıştı.

Kayseri Arkeoloji Müzesi liderliğinde gerçekleştirilen son kazıda, yüksek statüde bir yetkilinin Roma veya Bizans villasına rastlandı. Şu ana kadar yaklaşık 33 oda tespit edilmiş, buna ek olarak "Hyacinthos" adını taşıyan, bölgenin muhtemel bir yöneticisi veya idarecisi olabilecek bir Latin yazıtı bulunmuştur.

Latin yazıtında şu ifadeler yer almaktadır: "30. yıldönümü vesilesiyle ve 40. yılınıza ulaşmanız için dualarımızla. Bu bina [Fabrica], dostu [Comes] Hyacinthos'un liderliğinde inşa edilmiştir. Ey bina, şimdi en muazzam seviyeye ulaştın."

Kompleksin içinde, Orta Anadolu bölgesinde bulunan en büyük mozaik koleksiyonlarından biri yapan 600 metrekareye kadar uzanan büyük süslü mozaikler bulunmaktadır. Araştırmacılara göre mozaikler, geometrik tasarımları, çiçek motiflerini ve figüratif sahneleri tasvir etmektedir.

Kompleksin inşa tarihinin MS 3. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Ancak, yerinde bulunan buluntular, kompleksin Bizans ve Selçuklu dönemlerinde de yerleşim görmeye devam ettiğini göstermektedir.

Büyükkılıç Belediye Başkanı, "Kayseri, bir kez daha farklı medeniyetlerin zenginliğini yansıtarak ticaretin merkezi olduğunu kanıtladı. Kazılar tamamlandığında ziyaretçilere açılacak." dedi.