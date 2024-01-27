Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları açılısında konuşan Koca, şehir hastanelerinin 22'ncisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Vatandaşların şehir hastaneleri ve hizmetler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu kaydeden Koca, "Şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerine getirdiği farkı hastalarımız bizzat tecrübeleriyle biliyorlar. Halkımız şehir hastanelerinin tarifini kapısından içeri girildiğinde tüm sağlık sorunlarının çaresinin tek çatı altında aranacağı hastane olarak yapıyor. Şifa artık oradan oraya koşturarak bulunmuyor. Şifa kaynağı olacak şartların nerede toplandığı biliniyor." diye konuştu.

Şehir hastanelerinde 1 günde bakılan hasta sayısının yaklaşık 250 bin olduğunu bildiren Koca, şöyle devam etti:

"Bu sayı, tüm kamu hastanelerinde 1 günde verilen toplam sağlık hizmetlerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Yine tüm kamu hastanelerinde yapılan özellikli ameliyatların yüzde 28'i şehir hastanelerimizde yapılmaktadır. Günlük ameliyat sayısı, tüm şehir hastanelerimizde yaklaşık 10 bindir. Kendi şehir hastanesine sahip şehirlerimizin toplam nüfusu, ülkemiz nüfusunun yarısını aşmaktadır. Her iki insanımızdan biri, kapsamlı mükemmel hizmete kolayca ulaşma imkanına sahiptir."

Hatay, Malatya ve Van şehir hastanelerinin projelerinin bitmek üzere olduğunu aktaran Koca, "Böylece tüm büyükşehirlerimiz şehir hastanelerine kavuşmuş olacak. Türkiye, sağlık açısından daha göz kamaştırıcı noktalara ulaşacak." ifadelerini kullandı.

- "Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmekle görevliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlıktaki vizyonu nedeniyle teşekkür eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'in kıymetli insanları; hastalığınızda her birinizin hizmetkarıyız. Yeni sağlık yatırımlarında hayallerinizi gerçeğe dönüştürmekle görevliyiz. İzmirlileri, 1952'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hemşehrilik teklif etmesi ve Gazi'nin bunu kabul etmesi sebebiyle vatanın tüm evlatları olan sizlerle hemşehriyiz. Bu muhabbet, bu sorumluluk duygularıyla sizleri saygıyla selamlıyorum."

Koca, İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde 417 yataklı dahiliye klinikleri, 547 yataklı cerrahi ve onkoloji hastanesi, 183 yataklı kalp ve damar göğüs hastalıkları hastanesi, 513 yataklı kadın, doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi bulunan bir hastaneler kompleksi olduğunu söyledi.

Yapının deprem riskine karşı 1301 deprem izolatörüyle güçlendirildiği bilgisini veren Koca, 628 bin metrekare kapalı alanda, 374'ü yoğun bakım olmak üzere 2 bin 60 yatak kapasitesine sahip tesisin İzmir'deki sağlık yatırımlarının en üst basamağını oluşturduğunu ifade etti.

Koca, İzmir'i sağlıkta daha da büyütmeye devam edeceklerini, şehir hastanesinin açılması sebebiyle hiçbir hastanenin ihmal edilmeyeceğini vurguladı.

- "İzmir'de 22 yılda 129 sağlık tesisi hizmete açıldı"

İzmir'in ilçelerinde de sağlık yatırımlarının ihtiyaca göre planlandığını anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlık politikası ve iradesiyle 47'si hastane olmak üzere İzmir'de tam 129 sağlık tesisi hizmete açılmıştır. Bu sağlık tesisleri için İzmir'e yapılan yatırımların tutarı ise 30 milyar liradır. Kamu sağlık kuruluşlarındaki personel sayısı ise bu süreçte yüzde 300 artarak, 36 bin 899'a ulaşmıştır. Bugün burada insanımızın hizmetine girmesinden gurur duyduğumuz şehir hastanesinin övüncünü, sevincini yaşıyoruz."

30 Ekim 2020 İzmir ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde hayatlarını kaybedenleri unutmadıklarını vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Kayıplarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Acılar bize gücümüzü de gösterdi. Devlet ve millet dayanışmasını ortaya koydu ve yarınlar için aynı dayanışma ruhuyla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım gösterdiğiniz iradeyle sağlıkta küresel yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. İzmir resmi açılışı yapılan hastane ile yeni bir sağlık üssü olmaya adaydır. İzmir bugün Türkiye Yüzyılı yatırımlarının ilkine kavuşmuş durumdadır. Şehir hastaneleri vizyonunun sahibi olmanız sebebiyle zatıalinize tekrar şükranlarımı sunuyorum."

Koca, hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.