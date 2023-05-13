İstanbul

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sancaktepe Şehir Hastanesi ve Sağlık Kampüsü'nün inşaatına başlandı. İstanbul'un 5. şehir hastanesi olarak planlanan Sancaktepe Şehir Hastanesi tamamlandığında 630 poliklinik ve 85 ameliyathane ile hizmet verecek. Yatak kapasitesi yaklaşık 4 bin. Kapalı alanı 637 bin 550 metrekare." bilgisini verdi.

Hastanenin sağlık kampüsünün, genel hastane, kadın doğum ve çocuk hastanesi, KVC hastanesi, onkoloji hastanesi, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ile 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon binasını içereceğini aktaran Koca, ayrıca kampüste İl Sağlık Müdürlüğünün yanı sıra, kongre merkezi, konferans salonu, klinik otel, lojmanlar ve kreşin de bulunacağını belirtti.

Koca, bunların şu anda verilebilecek bilgilerin bir kısmı olduğunu, diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi fazlasının bulunduğunu kaydederek, hastane ve sağlık kampüsünün hayırlı olmasını diledi.

Sancaktepe'de "BAHAR" projesi hayata geçiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca, Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon Merkezi'nin (BAHAR) bir yenisinin yakında Sancaktepe'de olacağını, inşaatına da başlanıldığını duyurdu.

Koca, "Kısa adı olan BAHAR'la bilinen proje, bu yeni merkezinde bağımlılıkla mücadele eden bireylere uzmanlar ve özel imkanlarla destek verecek. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

AA