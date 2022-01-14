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“Çocuklardaki fıtıklara zaman kaybetmeden müdahale edilmeli”

Fıtıkların yenidoğan döneminden, ergenliğe kadar çocukluğun her aşamasında ortaya çıkabileceğini söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay, “Fıtık, doğumundan sonra birinci günde de ortaya çıkabileceği gibi 16 yaşında da görülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, fıtığın görüldüğü an müdahale edilmesi gerektiğidir” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ocak 2022 Cuma 10:43
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“Çocuklardaki fıtıklara zaman kaybetmeden müdahale edilmeli”

Kasık fıtığının çocukluk çağında da sık karşılaşılan durumlardan biri olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay, konuyla ilgili ebeveynler için önemli bilgiler verdi. Erkek çocuklarda bu sorunla daha sık karşılaşıldığını anlatan Doç. Dr. Şafak Karaçay, bu durumun nedenleri ve belirtilerle ilgili şu bilgileri verdi:

Fıtık, çocukluk çağında özellikle bez bölgesi hastalıkları arasında görülen patolojilerden biridir. Doğumsal bir durum olmakla birlikte ağlama ya da huzursuzluk gibi belirti vermez. Genellikle kasık kanalında oluşan şişliklerle tespit edilebilir. Ceviz büyüklüğünde olan bu şişlikler bebek uyuduğu zaman kendiliğinden iner. Erkek çocuklarda fıtığa daha sık rastlansa da bazı hastalıkların da fıtığa neden olduğu biliniyor. Ayrıca, tanımlanmış aile öyküsü olan ailelerin çocuklarında da fıtık görülebilir.”

“FITIK AMELİYATLARINDA HIZLI DAVRANMAK GEREKİYOR”

Kasık fıtığında bebeklerde karnın alt bölgesinde yumru benzeri bir şişkinlik görülebileceğini belirten Doç. Dr. Şafak Karaçay, sözlerine şöyle devam etti:

“Fıtık acil bir durum gibi düşünülüyor. Ancak fıtık ameliyatları acilden önce hızlı davranılması gereken ameliyatlardır. Ameliyatın aynı saat aynı gün içerisinde yapılma zorunluluğu yok. Ancak olabilecek en kısa zaman içerisinde cerrahi planlanmalı. Özellikle prematüre doğmuş bebeklerde ve bebeklik çağında fıtıkların boğulma riski daha yüksektir. Açıklıktan geçen karın içi organlarının dolaşımlarının bozulma riskinin bulunma nedeniyle ameliyatı kısa zaman içerisinde ve doğru şekilde yapmak gerekiyor.” 

“YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE ÜREME SORUNLARI YAŞANABİLİR”

Kasık fıtığının tedavisinde temel olarak cerrahi yöntemler kullanıldığını ve ameliyat öncesinde çocuğun genel durumunun, fıtığın türü gibi çeşitli parametrelerin birlikte değerlendirildiğini söyleyen Doç. Dr. Şafak Karaçay, “Erkek çocuklarda spermin içinden geçtiği kanallar fıtık kesesinin yanında yer alır. Sıcaklık ve baskının etkisiyle bir süre sonra testis ve damarlara zarar verebilir. Dolayısıyla fıtık kısırlık için risk oluşturabilir. Kız çocuklarında fark edilmemiş ve geç kalınmış vakalarda dolaşımının bozulması sebebiyle yumurta kayıpları yaşanabilir” şeklinde konuştu.

“FITIĞIN NE ZAMAN ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL”

Fıtığın ne zaman çıktığına ilişkin kesin bir bilginin bulunmadığının altını çizen Doç. Dr. Şafak Karaçay sözlerine şöyle tamamladı:

“Çocuklarda fıtıklar, doğumla birlikte ortaya çıkabileceği gibi 16 yaşında da görülebilir. Fıtık fark edilmeyebilir. Burada asıl dikkat etmemiz gereken fıtığın görüldüğü an müdahale edilmesi gerektiğidir. Günümüzde cerrahi işlemler kolaylıklı gerçekleştirilebiliyor. Bebeğin ya da çocuğun hastanede yatmasına gerek kalmadan genellikle ameliyatın yapıldığı aynı gün taburcu edilebiliyor. Dolayısıyla ebeveynlerin de ameliyattan korkmalarına da, endişe etmelerine gerek yok.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Şafak KaraçayçocukFıtık
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