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Sağlık çalışanlarının Kovid-19’dan korunmasında robotla mücadele dönemi

Hastane ve ameliyathane gibi başta Kovid-19 olmak üzere yüksek bakteri ve virüs riski taşıyan alanları kimyasala gerek olmadan ultraviyole C ışığı ile dezenfekte edebildiği belirtilen UVD Robotları Türkiye’de satışa çıkarıldı. 60’tan fazla ülkede kullanılan robotun sağlık çalışanlarını koruması hedefleniyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2020 Perşembe 12:19
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Sağlık çalışanlarının Kovid-19’dan korunmasında robotla mücadele dönemi

İSTANBUL - Odense Üniversite Hastanesi ve Danimarkalı Blue Ocean Robotics iş birliğiyle hastane ve ameliyathane gibi yüksek bakteri ve virüs riski taşıyan alanların dezenfeksiyonu amacıyla üretilen UVD Robot'un, morötesi–C ışınlar yayarak virüsleri parçaladığı belirtiliyor. UVD Robot’un Türkiye distribütörü Inno-Robot’un Kurucusu ve Yönetici Ortağı Mehmet Bilginsoy, UV lambalarıyla 360 derece yoğun ultraviyole ışığı yayarak, ortamların dezenfeksiyonunu sağlayan ve otonom olarak çalışan robotun, virüslerin DNA’sını parçalayarak, salgının hastane gibi kritik alanlarda yayılmasının da önüne geçeceğini söyledi.
 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAYATLARININ KURTARILMASINA YARDIMCI OLACAK”

2020 yılında ‘En İyi Uygulama Alanı Ödülü’nü alan UVD Robotun öne çıkan özelliklerini anlatan Bilginsoy, “Hastane ve sağlık kuruluşlarının dezenfeksiyonunda UVD Robot’un kullanılması sağlık çalışanlarının virüse karşı elini güçlendirecek. Kovid-19’un yanı sıra birçok virüs ve bakteriye karşı yüzde 99,99 etkili olduğu yapılan testlerle kanıtlanan robot, birçok sağlık çalışanının hayatının kurtarılmasına yardımcı olacak. UV lambalarıyla 360 derece yoğun ultraviyole ışığı yayarak, ortamların dezenfeksiyonunu sağlayan ve otonom olarak çalışan robot, virüslerin DNA’sını parçalayarak, salgının hastane gibi kritik alanlardan yayılmasının da önüne geçecek” diye konuştu.
 

“SALGINLA MÜCADELEDE YENİ BİR DÖNEMİ AÇABİLİRİZ”

Hastane ve sağlık kuruluşlarının, pandemiyle mücadeledeki en önemli kaleler olduğunu belirten Bilginsoy, “Bir dönem Kovid-19’un merkezi haline gelen ve yoğun bir şekilde hasta ve doktor kayıplarının yaşandığı İtalya’da salgınla mücadelede etkin bir şekilde bu robotlar kullanıldı.
 

İtalya’da birçok doktor ve hastanın hayatı kurtarıldı. Biz de aynı şekilde UVD Robot’u ülkemizde kullanarak salgınla mücadelede yeni bir dönem başlatabiliriz. Bu zamana kadar yaklaşık 7 bin 500 sağlık çalışanımız enfekte oldu ve 100’e yakın sağlık çalışanımız bu mücadelede yaşamını yitirdi. En azından bu teknolojiyle bu sayıların artmasının önüne geçebiliriz” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ DESTEĞE AÇIĞIZ”

Dezenfeksiyon robot teknolojilerinin yeni bir teknoloji olduğunu ve piyasaya çok fazla ürün gireceğini de belirten Bilginsoy, “Özel ya da kamu fark etmeksizin kullanılacak yerli ya da yabancı UV dezenfeksiyon cihazlarının, laboratuvar sonuçları ve dezenfeksiyon geçerlilikleri, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından denetlenmeli. Aksi halde insan sağlığına yapılan yatırımın boşa çıkmasının yanı sıra salgın hızında da artışlar olabilir. Biz Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların attığı tüm adımları takip ediyoruz. Gerekli görülmesi durumunda alınacak önlemler ve bu teknolojiyle ilgili her türlü desteğe açığız” dedi.
 

“BİRÇOK ÖDÜL ALDI”

Robotun, hastane, havalimanı, ofis, otel, okul, alışveriş merkezleri gibi toplu yaşam alanlarında kimyasala gerek duymadan etkin bir dezenfeksiyon sağladığını vurgulayan Bilginsoy, “Virüs öldürme etkisi ile robot endüstrisinin oscarı olarak bilinen 2019 IERA Ödülü, euRobotics’in 2020 Teknoloji Transer Ödülü ve büyüme danışmanlığı ve araştırma şirketi olan Frost & Sullivan tarafından 2020 yılının En İyi Uygulama Alanı Ödülü de dahil olmak üzere birçok prestijli ödüle layık görüldü” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UVD RobotlarıTürkiyeSağlık çalışanlarıCovid19
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