Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Türk futbolunun kalbinde yaşanan maçlarda, özellikle artık son düzlükte hakem hataları yokuş yukarı zorluk çıkartarak adeta bir gölge gibi takımların üzerine düşüyor. Maç izleyicileri, hakemlerin performansından memnun olmayarak, Jorge Jesus'un haklılığını gözler önüne serdi. Sahiden sormak lazım Türkiye liginin sportif bir gerçekliği var mı?

Türkiye'de futbolun ne kadar değerli olduğu bir gerçek; ancak maçlarda hakemlerle yaşanan sıkıntılar, futbolseverleri zaman zaman hayal kırıklığına uğratıyor. Stres ve sinirden hep birlikte şahit olduk ki yakın geçmişte hakeme şiddet bile uygulandı. Gerçek amaç ne? İnsanları neden bu durumlara sokuyorsunuz? Adaleti nerede arayacağız?

Maçlar adil yönetilsin ak koyun kara koyun belli olsun.

Fenerbahçe ile Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısındaki oyun süresinin 23 dakika olması, futbolun ne kadar aciz bir durumda olduğu tablosunu ortaya koyuyor. Yerde yatma eğilimi ve hakemlere yönelik tehditler, futbolun temel değerlerini zedeliyor. Sarı kartların havada uçuştuğu maçlarda, hakemlerin takıma göre hareket etmesi ise adil bir rekabet ortamının önündeki engellerden biri. Hakem konuşmaktan oynanan oyun hakkında yorum yapamayacak hale geldik.

Ferdi Kadıoğlu'nun attığı harika golü abartmak isterdim yada Mert Hakan Yandaş'ın yükselen performansının şampiyonluk yolunda fazlasıyla umut verici olmasını. Ancak bu parlak anlar, hakem hataları ve skandal kararlarla gölgeleniyor. Krunic'in takıma uyumu ise olumlu bir gelişme olmasına rağmen, sarı kartların sıkça gösterilmesi, takımların oyuncu kayıplarıyla başa çıkmasını zorlaştırıyor.

Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen takımların, sadece rakiplerini değil, zaman zaman hakem hatalarını da aşmaları gerekiyor. Bu rekabetin adil ve temiz bir zeminde gerçekleşmesi için futbol otoritelerinin ciddi adımlar atması gerektiği açık. Aksi halde, futbolseverlerin yaşadığı hayal kırıklıkları ve şikayetler, Türk futbolunun daha uzun bir süre boyunca tartışmalı bir gündem olmaya devam edecek.

Konudan bağımsız olarak herkese hayırlı ramazanlar. Sahura kadar istediğiniz gibi "yatabilirsiniz!"