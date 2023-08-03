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Kentte düzenlenen operasyonda 24,5 kilogram skunk maddesi ele geçirildiğini aktaran Vali Kaldırım, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. 3 şüpheli hakkında tahkikat başlattık. Uyuşturucuyla kararlı mücadelemiz kökünü kurutuncaya kadar devam edecek. Emniyet görevlilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nurdağı'nda fiber kompozit bloklarla yapılan köy evi ve deprem konutunda sona gelindi

Nurdağı'nda fiber kompozit bloklarla yapılan köy evi ve deprem konutunda sona gelindi

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucu yla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

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