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Kısa bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ile sağlık ekiplerinin yardımıyla otomobilde sıkıştığı yerden kurtarılan İlhan A. ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada aynı yönde seyreden İlhan A. yönetimindeki 54 T 6007 plakalı ticari taksi , tıra arkadan çarptı.

Pamukova Adapazarı D-650 kara yolu Yenice Mahallesi'nde Adapazarı istikametine giden 16 MCE 11 plakalı tır , önüne çıkan çöp toplayıcıya çarpmamak için aniden manevra yapıp durdu.

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