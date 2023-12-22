Haber: Mert Osman Erman

Sanjay Singh, Perşembe günü bir zaferle Güreş Federasyonu'nun (WFI) başkanı seçildi.

Singh, iddialara göre eski WFI başkanı Brij Bhushan Singh'in yakın bir yardımcısıdır ve kendisi kadın güreşçilere cinsel tacizde bulunmakla suçlanmıştır. Singh, iddiaları reddediyor.

Güreşçiler, söz konusu kişinin iddia edilen kötü davranışına karşı büyük protestolar düzenlemişlerdi.

Ocak ayında, güreşçiler Brij Bhushan Singh'in idari yetkilerini kaybetmesi üzerine protestolarına ara verdi, hükümet soruşturması bekliyordu. Nisan ayında, panelin Singh'in bulgularını açıklamadığı için protestolara geri döndüler. Singh aynı zamanda Narendra Modi'nin hükümetinin Bharatiya Janata Partisi'nden altı dönemlik bir milletvekilidir.

Bu eylemler, özellikle güreşçilerin Hindistan'ın yeni parlamento binasına yürümeye çalıştıklarında polis tarafından gözaltına alınması üzerine küresel başlıklara taşındı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), güreşçilere yönelik muameleyi kınadı ve şikayetlerine tarafsız bir soruşturma yapılmasını talep etti.

Haziran ayında polis, Singh'i takip etme, taciz ve tehdit etme suçlamalarıyla dava açtı, ancak mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı.

Güreşçiler ayrıca Hindistan'ın spor bakanından, Singh ile ilişkilendirilen kişilerin WFI'nın başkanlık seçimine katılmasını önlemesini istedi, ancak seçim birkaç ay boyunca ertelendi.

Sonuçlar açıklandıktan sonra, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 58 kg serbest güreşte bronz madalya kazanan Malik, bir basın toplantısında hayal kırıklığını ifade etti.

"Yolda 40 gün boyunca yattık... Eğer Brij Bhushan Singh'in iş ortağı ve yakın yardımcısı WFI'nın başkanı olarak seçilirse, güreşi bırakıyorum," dedi ve medya karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Ayrıca, güreşçilerin bir kadının başkan olmasını talep ettiklerini ve bu durumun kadın güreşçilerin tacizden korunmasını sağlayacağını söyledi.

"Ancak seçimlere kadınların katılımı olmadı," dedi. "Hiçbir kadına pozisyon verilmedi."

Protestolara katılan güreşçi Vinesh Phogat, seçim sonuçlarını kınadı ve "güreşin geleceği karanlık" dedi.

"Grief'imizi kime ileteceğiz... hâlâ eğitim alırken savaşıyoruz," ekledi.

Sanjay Singh, Malik'in kararına henüz yorum yapmadı.