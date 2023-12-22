Haber: Mert Osman Erman

Aktörün gerçek adı Mark Sinclair olan müvekkili adına bir avukat, "müvekkili bu iddiayı tamamen reddediyor" dedi.

Asta Jonasson, dava dosyasında, aktörün kendisine cinsel bir eylem gerçekleştirirken onu bir duvara ittiğini iddia ederek dava açtı.

Ayrıca, iddia edilen saldırının ardından şirketinin kendisini birkaç saat sonra kovduğunu iddia ederek haksız işten çıkarma davası açıyor.

Perşembe günü Los Angeles'ta açılan Jonasson'un dava dosyasında, cinsel saldırının Fast Five filminin çekildiği Atlanta'daki St Regis otelinde gerçekleştiği iddia ediliyor.

Dava dosyasında, 56 yaşındaki Sinclair'ın, otel süitinde fiziksel olarak kendisini aştığını ve "Jonasson'un açık rızası olmamasına rağmen" ona saldırdığını iddia ediyor.

Dava, Jonasson'un "bağırdığını ve yakındaki banyoya doğru koştuğunu" iddia ediyor, ardından film yıldızının "kendisini duvara sıkıştırdığını ve kendisine cinsel bir eylem gerçekleştirdiğini" söylüyor.

Dava, olaydan "sadece birkaç saat sonra" aktörün kız kardeşi Samantha Vincent tarafından arandığını ve kovulduğunu iddia ediyor.

Şu anda BBC News'e bir yorum talebine hemen yanıt verilmedi.

Dava, "onun artık kullanışlı olmadığı için kovulduğu açıkça belliydi - Vin Diesel, cinsel arzularını yerine getirmek için onu kullanmıştı" iddiasında bulunuyor.

Eklendi: "Jonasson, çaresiz hissetti, özsaygısı yıkıldı ve başarılı bir kariyerin bedel olarak bedenini ilerletmeyi gerektirip gerektirmediğini sorguladı."

Eski asistan ayrıca, şirketin başka bir yöneticisinin iddiaya göre, Sinclair'ın yaşandığı oteldeki olaydan birkaç gün önce ona yaklaştığını iddia ediyor.

Dava, cinsel saldırının yanı sıra cinsiyet ayrımcılığı, yasa dışı geri dönme, duygusal sıkıntı ve haksız işten çıkarmaya dair iddiaları içeriyor.

Sinclair'ın avukatı Bryan Freedman, Perşembe günü CNN'e yazılı bir açıklamada şunları söyledi: "Vin Diesel bu iddiayı tamamen reddeder. Bu, onun 13 yıldan fazla süre önce bir 9 günlük çalışan tarafından yapılan ilk iddia."

Jonasson'un avukatı Claire-Lise Kutlay, BBC News'e gönderdiği bir açıklamada müvekkili "Vin Diesel'ı ve onun cinsel saldırısına izin veren ve örtbas edenleri eylemleri için sorumlu tutmaya çalışıyor" dedi.

"Umarız cesur kararıyla ortaya çıkması kalıcı değişim yaratır ve diğer mağdurlara güç verir," dedi. Fast & Furious serisi dışında, Vin Diesel, Guardians of the Galaxy, XXX ve Riddick gibi filmlerle tanınmaktadır.

Sinclair aynı zamanda Fast & Furious serisi için yapımcıdır ve Hollywood'un en yüksek hasılat elde eden oyuncularından biridir.