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Ankara
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, WAKO IF Genel Kurulunun Portekiz'de gerçekleştirildiği belirtilerek, "Halihazırda asbaşkanlık görevinde bulunan federasyon başkanımız Sayın Salim Kayıcı, yeniden asbaşkan seçildi." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayıcı, "İki dönemdir devam ettiğim WAKO IF asbaşkanlık görevi için yeniden aday olmuştum. Delegelerin oylarıyla yeniden asbaşkan seçildim. Ülkem adına ilk günkü gibi dünya kick boksuna hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA