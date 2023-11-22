OpenAI’dan yapılan açıklamada, Altman'ın geri dönüşü için prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Altman, eski Salesforce Üst Yöneticisi Bret Taylor, eski ABD Hazine Bakanı ekonomist Larry Summers ve Quora'nın kurucusu Adam D'Angelo'dan oluşacak yeni yönetim kurulu üyeleriyle OpenAI’a dönecek.

Taylor’un, OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı olması planlanıyor.

Altman, X'ten yaptığı açıklamada, "Yeni yönetim kurulu ve Satya'nın (Microsoft CEO'su Satya Nadella) desteğiyle OpenAI’a dönmeyi ve Microsoft ile güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'dan cuma günü yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'a liderlik etmeyi sürdürme becerisine inancı yok." ifadesi kullanılmış, CEO'nun görevden ayrıldığı bildirilmişti.

OpenAI'ın yaklaşık yüzde 49'una sahip olan Microsoft’un CEO'su Satya Nadella da 19 Kasım’da yaptığı duyuruda, Altman'ın yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını duyurmuştu.

Nadella ayrıca, CNBC'ye verdiği röportajında, OpenAI yönetim yapısının değişmesi gerektiğini savunmuş, Microsoft'un bu konuda yönetim kurulu ile diyalog içinde olacağını ifade etmişti.

OpenAI çalışanları da mevcut yönetim kurulunun istifa etmesini istemiş, kurulu görevlerinden ayrılmak ve şirketin en büyük yatırımcısı Microsoft'ta çalışmak üzere Altman'ın yolundan gitmekle tehdit etmişti.

Şirketin çoğu çalışanı, OpenAI'ın yönetim kuruluna hitaben, "şirketin misyonu ve çalışanları için yeterlilik, muhakeme ve özen eksikliği olan kişilerle çalışamayacaklarını" belirten bir mektup imzalamıştı.

Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un CEO'su Marc Benioff da OpenAI'daki görevlerinden istifa eden çalışanları işe almayı teklif etmişti.