Madrid

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Manchester City, ilk 20 dakika içinde De Bruyne, Rodri ve Haaland ile Madrid kalesinde tehlikeli oldu.

Bu ana kadar kontra ataklarla veya uzun toplarla hücuma çıkan Real Madrid, 36. dakikada Camavinga ve Modric ikilisiyle geliştirdiği atak sonunda Vinicius'un ayağından golü buldu. Brezilyalı forvet, ceza sahasının ortasında buluştuğu topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

Golün ardından ev sahibi takım hücuma daha çok çıkan taraf olsa da son vuruşlarda başarılı olamayınca ilk yarı Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıya takımlar aynı kadrolarıyla başladı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında De Bruyne'nin sağ kanattan rakip ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya iken vuruşunda Courtois son anda topa dokunarak, mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

Real Madrid'in etkili olduğu anlarda, Camavinga'nın kendi sahasındaki top kaybı sonrasında gelişen City atağında, ceza sahası yayının hemen dışından topa çok iyi vuran De Bruyne, 67. dakikada kaleci Courtois'yı mağlup ederek takımına beraberliği getirdi.

City'nin golünün ardından yan hakemle tartışmaya giren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sarı kart gördü.

İlerleyen dakikalarında karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

Yarı finalin rövanş maçı 17 Mayıs'ta Manchester şehrindeki Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

AA