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Altuntaş'ın naaşı otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik arama çalışmasının ardından Altuntaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bir anda akıntıya kapılan 4 kişiden Cemre Keleş, Utku Ünyeli ve Emir Özbay kıyıya doğru yüzerek kurtulurken Enes Kerem Altuntaş gözden kayboldu.

İlçenin Hürriyet Mahallesi'nde Enes Kerem Altuntaş, arkadaşları Cemre Keleş (20), Utku Ünyeli (19) ve Emir Özbay (21) ile serinlemek için denize girdi.

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