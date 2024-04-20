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90+8. dakikada ev sahibi takımın atağında Tait'in pasında topla buluşan Moundilmadji, öne çıkan kaleci Magomedaliev'in üzerinden meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Üst direğe çarpıp oyun alanına dönen topu tekrar önünde bulan Moundilmadji'nin vuruşunda, savunma bu sefer kornere gönderdi.

90+2. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Kırmızı-beyazlı takımın atağında ceza sahası içinde Alim Öztürk'ün kafa ile pasında topu Dimata kafayla ağlara gönderdi: 1-1

68. dakikada Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

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Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

33. dakikada ev sahibi takımın sol tarafından kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe plasesini kaleci Magomedaliev iki hamlede bloke etti.

13. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Kırmızı-beyazlı takımın kazandığı korner atışını Emre Kılınç kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Moundilmadji kafayla vurdu ama top üst direğe çarparak auta çıktı.

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