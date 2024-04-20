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Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

37. dakikada Uğurcan Çakır'ın kale vuruşu ile sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi.

28. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Meunier'in ceza sahasında Bourabia'ya müdahale sonrası maçın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Uyarı üzerine VAR'da pozisyonu izleyen hakem, pozisyonda faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

21. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Morte'nin pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Shukurov'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.

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