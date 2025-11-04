SAMSUN (AA) - İl merkezine yaklaşık 91 kilometre mesafedeki Kapıkaya Mahallesi sınırlarında bulunan Yunt Dağı, dört mevsim çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Yaz aylarında binlerce kişiyi buluşturan Kapıkaya Fest'e ve adrenalin dolu yamaç paraşütü etkinliklerine sahne olan dağda, mevsim değişimiyle birlikte manzarada belirgin bir dönüşüm yaşandı.

Daha önce yeşilin tonlarına sahip coğrafya, sonbaharda yaprakların renk değiştirmesiyle güz sarısına boyandı.

Dağın hakim noktalarından yapılan gözlemlerde, bölgenin önemli su kaynaklarını oluşturan Kızılırmak Nehri'nin, Altınkaya Barajı'ndan Derbent Barajı'na doğru uzanan kıvrımları eşsiz bir görünüm oluşturuyor.

Sonbaharda ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunan Yunt Dağı ve çevresindeki doğal güzellikler, dronla da görüntülendi.





Muhabir: Emre Dilek