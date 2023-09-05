İSTANBUL (AA) - Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, tüm yetkili Samsung satış noktalarında sunulan özel tekliflerden faydalanarak sipariş verebilecek. Kampanyaya katılan kullanıcılar, Galaxy Z Flip5 veya Galaxy Z Fold5 modellerini kampanya dahilindeki yetkili satış kanallarından satın aldıklarında iki farklı fırsattan birini seçebilecekler. Değişim kampanyası kapsamında, eski Samsung cep telefonunu getiren kullanıcılara Galaxy Z Flip5 için 4 bin 500 TL, Galaxy Z Fold5 içinse 6 bin 500 TL takas indirimi sunuluyor.

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Hediye çeki kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcılar ise giyilebilir, tablet ya da aksesuar kategorisinden Samsung Galaxy Z Flip5 için 4 bin TL, Samsung Galaxy Z Fold5 içinse 6 bin TL hediye çeki fırsatından faydalanabilecekler.

Kullanıcılar, katlanabilir akıllı telefon modelleri Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5’e sahip olmak için 30 Eylül’e kadar sürecek değişim veya hediye çeki kampanyalarından faydalanabilecekler.