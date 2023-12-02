8. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında kaleci Okan Kocuk, Belhanda ve Niang ile yaşanan karambol sonrası topa hakim oldu.

17. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ntcham ile karşı karşıya kaldığı kaleci Magomedaliyev arasındaki mücadelede Magomedaliyev, iki hamlede topu kontrol etti.

24. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Abdurrahim Dursun'un sol taraftan vuruşunda top, Satka'dan döndü. İlk anda pozisyonu devam ettiren hakem Sarper Barış Saka, VAR'ın uyarısı üzerine yaptığı incelemede Satka'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 27'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Niang'ın penaltısında meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.

33. dakikada Satka, ceza sahası içinde Emre Akbaba ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. 35'inci dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ntcham'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

45+4. dakikada Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan maçın 37'nci dakikasında bir grup Adana Demirspor taraftarı, Samsunspor taraftarlarının bulunduğu alana geçerek astıkları pankartı indirdi, iki taraftar grubu arasında arbede yaşandı. Olaylar, polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Ayrıca, 45+3. dakikada stadın ışıklandırılmasında çıkan sorun nedeniyle ilk yarı bu şekilde tamamlandı.

İkinci yarı

60. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın sert şutunda, yerden de seken topu kaleci Okan Kocuk uzanarak direğin dibinden çeldi.

64. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazından Emre Kılınç'ın yerden ortasında kaleci Magomedaliyev'i geçen topa Moundilmadji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

70. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Niang'ın pasında topla buluşan Yusuf Barasi, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı soluna çekerek vuruşunu yaptı. Top, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden filelere gitti: 2-3.

90+3. dakikadaki kontratakta Nanu, taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Son anda kademeye giren Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Yılport Samsunspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan, maçın ilk yarısında yaşanan ışıklandırma arızası, ikinci devre başlamadan giderildi.