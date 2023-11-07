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Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Samsun ekibi, İstanbulspor karşısında da kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Atakaş Hatayspor maçında sol kasığından sakatlanan ve tedavisine başlanan Moryke Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Taylan Antalya'nın ise 18 kişilik kadroya alınması bekleniyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte daha sonra transfer edilen Ercan Kara, Flavien Tait, Carlo Holse, Landry Dimata, Muhammet Gümüşkaya ve Mickael Tırpan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray, Alman takımlarına karşı deplasmanda daha başarılı

Galatasaray, Alman takımlarına karşı deplasmanda daha başarılı

Ligde 3 Eylül'de Yılport Samsunspor - İstanbulspor arasındaki maç, yoğun sağanak nedeniyle 11. dakikada ertelenmişti. Maç, yarın kaldığı yerden devam edecek.

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