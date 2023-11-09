Samsun

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak yağış nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı oynandı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında İstanbulspor'un taç atışı ile başladı.

38. dakikada Samsunspor'un atağında sağ çaprazdan Emre Kılınç'ın ortasına altı pas içindeki Larua kafayla vurdu, topu kaleci Jensen bloke etti.

41. dakikada İstanbulspor öne geçti. Muammer Sarıkaya'nın defansın arkasına yaptığı ortaya altı pas içindeki Emir Kaan Gültekin, ayağının ucu ile dokundu, top ağlarla buluştu. 0-1

Bu dakikadan sonra iki takımın atakları sonuç vermeyince ilk yarıyı İstanbulspor, 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

63. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu oyuncunun ortasında defanstan seken topu Laura kafayla filelere gönderdi. Hakem Burak Şeker, Moundilmadji'nin ofsayt olduğu gerekçesi ile golü iptal etti.

70. dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Kırmızı-beyazlı takımın sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Soner Aydoğdu kullandı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda yere çarpan top kaleci Jensen'in parmakları arasında ağlara gitti. 1-1

71. dakika dördüncü hakeme itiraz eden İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın'ı hakem Burak Şeker kırmızı kart göstererek tribüne gönderdi.

84. dakikada ev sahibi takımın atağında Soner Aydoğdu'nun ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakikada Samsunspor'un atağında Kubilay Köylü'nün ceza sahası içindeki Soner Aydoğdu'na müdahalesi sonrasında hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. 90+3 dakikada penaltıyı Mouandilmadji kullandı. Bu futbolcunun şutunda top kaleci Jensen'in ayağından oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Nanu'nun ortasında Bennasser, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Karşılaşmayı Samsunspor, 2-1 kazandı.