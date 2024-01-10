Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük maçında aldıkları galibiyetin önemine dikkati çekti.

Ligin ilk yarısında hedefledikleri puana ulaşmak için Trabzonspor maçının kendileri açısından önemli olduğuna işaret eden Bilen, "Zaten söylemeye gerek yok, her iki şehrin takımı birbiri ile tatlı rekabet içinde. Umuyorum ki centilmence bir mücadele olacak. Bu mücadelenin sonunda puan ya da puanlar alıp çıkışımızı sürdürmek arzusundayız. Bu şekilde ilk devreyi hedeflediğimiz noktada bitirirsek, ikinci devrenin ilk maçı olan Sivasspor maçına çok daha moralli, çok daha hazırlıklı çıkarız. İnşallah hep birlikte, 'Biz bize yeteriz' mottosuyla da sezon sonunda ligde kalacağımıza inanıyoruz." dedi.

Birlik olunduğu sürece aşılamayacak engel olmadığının altını çizen Bilen, "Son maça, son düdüğe kadar yönetim olarak, oyuncularımız, teknik ekibimiz inançlı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız bir engel yok. Çünkü bu şehrin ruhunda başarmak, mücadele etmek var. Yüksel başkanımızın ifade ettiği gibi, 'Biz bitti demeden bitmez' diyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılmak yok, mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.

Bilen, Trabzonspor maçına Samsunspor taraftarının yoğun talebinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her vesile ile taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Yine üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapacaklarına inanıyoruz. Her gittiğimiz deplasmanda saygıyla karşılanan ve taktir edilen bir taraftar grubuna sahibiz. Trabzon'da da yine 90 dakika boyunca centilmence destekleyeceklerine inancımız tamdır. Onlara güveniyoruz. Onlar bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu deplasmanda da yanımızda olacaklar. İnşallah gülerek gittiğimiz deplasmandan sevinçle dönmeyi ümit ediyoruz. Şehir kenetlenmiş durumda."