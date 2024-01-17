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91. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Berhan Deniz'in pasında savunmanın arkasına sarkan Soner Aydoğdu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

23. dakikada Samsunspor 'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Soner Aydoğdu kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

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