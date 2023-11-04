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Karşılaşma Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

75. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ani gelişen ev takımın atağında Laura, ceza sahasının içinde Massanga Matondo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Halit Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ercan Kara, topu ve kaleci Bekaj'ı farklı köşelere gönderdi. 1-1

52. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Muhammed Gümüşkaya kullandı. Bu futbolcunun sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Bekaj ağlara giden topu ön direkte son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

36. dakika Atakaş Hatayspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen misafir takımın atağında Rivas Vindel'in pasında Lamkel Ze düzgün bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi. 1-0

17. dakika Samsunspor 'da Drongelen'in ara pasında ceza sahasına giren Holse'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

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