Haber: Mert Osman Erman

Perry, TV dizisi Friends'te Chandler karakterini canlandırmasıyla en çok tanınan oyunculardan biriydi ve 54 yaşında geçen hafta sonunda hayatını kaybetti.

Yıldız, yetişkin hayatının büyük bir bölümünde alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmişti. Matthew Perry Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Matthew Perry'nin bağımlılık hastalığıyla mücadele eden diğer insanlara yardım etme konusundaki sürekli taahhüdünün bir sonucu olarak" kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Matthew Perry'nin kendi sözleri ve deneyimleriyle yönlendirilen ve mümkün olduğunca çok insanın hayatında fark yaratma tutkusuyla yönlendirilen Matthew Perry Vakfı'nın kuruluşunu onurlandırmak için bir yolculuğa başlıyoruz" denildi. Vakfın web sitesi ayrıca Perry'nin ölümünden bu yana geniş çapta dolaşan bir alıntıya da yer veriyor.

Perry geçen yıl yaptığı bir açıklamada, "Öldüğümde, arkadaşlar'ın ilk olarak bahsedilen şey olmasını istemiyorum" demişti. "İlk olarak başkalarına yardım etmenin bahsedilen şey olmasını istiyorum. Ve geri kalan hayatımı bunu kanıtlamak için yaşayacağım." Ayrıca 2022 anılarının bir alıntısına da yer veriyor: "Bağımlılık, yalnızca herkesin tek başına üstesinden gelebileceği kadar güçlüdür. Ancak birlikte, bir gün bir gün, onun üstesinden gelebiliriz."

Kar amacı gütmeyen organizasyonlara para toplamalarına yardımcı olan Ulusal Bağışcılar Güveni'nin bir sözcüsü, yeni fonu yönettiklerini doğruladı.

Perry'nin cenazesinin, Friends dizisinin eski oyuncu kadrosu David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc ve Lisa Kudrow'un hepsinin katıldığı Los Angeles'ta Cuma günü yapıldığı anlaşılıyor.

Perry, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde sıcak küvette ölü bulunmuştu. Otopsi sonuçsuz kaldı ve yetkililer, tıbbi toksikoloji testlerinin sonuçlarını bekliyorlar.

Friends'in yaratıcısı Marta Kauffman, iki hafta önce onunla konuştuğunu ve "gerçekten iyi bir yerde olduğunu" söyledi ve bu nedenle bu durumun "çok adil görünmediğini" belirtti. Friends'in diğer yaratıcısı David Crane, diğer bağımlılara yardım etmek "kesinlikle onun amacı, var olma nedeni haline geldi" diye katıldı.

Perry, 2012 yılında 10 milyon dolarlık Malibu sahil malikanesini Perry House, bir erkekler için alkolsüz yaşam tesisine dönüştürmüş ve proje bir sonraki yıl Beyaz Saray'dan ödül almıştı. İki yıl sonra sattı ama bağımsızlıklarını kazanan bağımlılara hizmet verme konusundaki taahhüdünü sürdürdüğünü söyledi.

Son günlerde vefasını sunan diğer kişiler arasında meslektaşı Hank Azaria da bulunuyor. Perry'nin ona yardım ettiğini ve içmeyi bırakmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Perry'nin beş Friends oyuncusu, Pazartesi günü ortak bir açıklama yaparak, ölüm haberi karşısında "tamamen yıkıldıklarını" söylediler.