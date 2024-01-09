Ercan Kara, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Samsunspor'un hedefinin her maçta galibiyet olduğuna işaret eden golcü oyuncu, "Önümüzdeki maçlardan da galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Trabzonspor maçı, bizim için önemli bir karşılaşma. Taraftarımızla oraya gidip güzel bir galibiyetle dönmek istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa sahada göstermemiz lazım. İyi performans sergilememiz gerekiyor. Moralimiz iyi. Trabzonspor'a karşı çok iyi hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağını değerlendiren Ercan Kara, şunları kaydetti:

"Transfer yasağı bizi çok etkilemedi, kulübün başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu dönemde her futbolcuya ihtiyaç olduğunu bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takım olarak önümüzdeki maçları almak istiyoruz. Ocak ayında 7 maçımız var. Her futbolcuya ihtiyaç olacak. Bu bağlamda herkesin kendini hazır tutması gerekiyor. Samsunspor'da bir aileyiz, hepimiz kulübün başarısı için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Samsun ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Nanu, Kingsley Schindler ve Olivier Ntcham, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, idmanda yer almadı.

Öte yandan sakatlığı geçen Zeki Yavru, takımla çalıştı.

Samsunspor, fiziksel performans ve oyun zekası verisi kullanmaya başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Skillcorner Fiziksel Performans ve Oyun Zekası Verisi'ni kullanan ilk Türk takımı olduğu bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor'un Skillcorner firması ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sözleşme kapsamında Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da bulunan 25 ligdeki verilere Samsunspor'un ulaşabileceği vurgulanan açıklamada, "Bu veri setindeki teknik, taktik ve fiziksel kriterler üzerinden oyuncu tespitleri ve karşılaştırmalar yapılabiliyor. Skillcorner'ın oyun zekası verisiyle Yılport Samsunspor, oyuncuların topsuz hareketleri, pas profilleri ve rakip takımların presi altında top kullanma becerilerini inceleyebilecek. Bu veri kulüplerin, oyun stillerine uygun oyuncuları tespit etmelerini ve rakiplerin güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmelerini sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılport Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, futbolda yenilikçi olmanın önem taşıdığının altını çizerek, "Artık futbolun ve oyuncuların analiz edilmesinde veri kullanımının büyük rolü var. Skillcorner verisi, oyuncu transferlerinde kanıta dayalı karar vermede ve maç analiz proseslerini geliştirmede bize faydalı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Skillcorner İş Geliştirme Direktörü Pedro Nogueira ise Türkiye'de anlaştıkları ilk kulübün Samsunspor olduğuna işaret ederek, "Dünyanın her tarafında veri setimizin değerini anlayan kulüpler görmek bizim için heyecan verici. Şu anda 30'dan fazla ülkede 140 kulüple çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.