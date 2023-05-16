İSTANBUL- ‘’Bak Yeşil Yeşil’’, “Rüyalar Gerçek Olsa”, “Mavi Boncuk”, “Olmaz Böyle Şey”, “Feride” gibi ülkemizin müzik tarihine damgasını vuran parçalara kadife sesiyle hayat veren, sayısız filmiyle hafızalarımıza kazınan Türk sanat müziğinin efsanesi Emel Sayın, şarkılarıyla dinleyenleri geçmişten günümüze keyifli bir yolculuğa çıkarmak için yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor. Sanat kariyerinde 31 albüm ve 20 film bulunan, unutulmaz şarkıları ve sahnesiyle Emel Sayın, 30 Mayıs Salı saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor.

HABER: ERCAN AYDIN