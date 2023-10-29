Haber: Elif Hayvalı

İSTANBUL- Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını aralayan serginin açılışını, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sanatçılar ve sanatseverlerle birlikte gerçekleştirdi. Bando eşliğinde Cumhuriyet marşlarıyla yapılan coşkulu açılışa, Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi.

Cumhuriyetimizi kolay kazanmadık asla vazgeçmeyeceğiz

Başkan Çebi, açılışta yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisindeyiz. 100 yıl önce yola çıkarken tam bağımsız bir devlet olma ve bu Cumhuriyeti bizlere ve bizden sonrakilere tereddütsüz devreden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle selamlıyorum. İyi ki bu Cumhuriyet bizlere emanet edilmiş. Nice yüzyılları olması ve her geçen gün daha coşkuyla kutlanmasını diliyorum. Cumhuriyetimizi kolay kazanmadık asla vazgeçmeyeceğiz, koruyacağız, kollayacağız. 4,5 yıl önce yola çıkarken Küçükçekmece’nin sanatla, sporla, eğitimle, bilimle anılmasını hedeflemiştik ve bu konuda iddialıydık. Bugün bu hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel sergide emeği geçen sanatçılarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Böyle bir projenin parçası olmaktan çok mutluyuz

Sergide eseri bulunan Minyatür Sanatçısı Taner Alakuş, “Cumhuriyetin 100. Yılında sanata yön veren yüzler olmaktan çok mutluyuz. Bize bu fırsatı veren Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ederiz” dedi.

Marmara Üniversitesi Dekanı, Fotoğraf Sanatçısı Prof.Dr. Emre İkizler ise, Cumhuriyetin 100. yılında böyle büyük bir projenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

29 Aralık’a dek ziyaret edilebilir

Sergide; İllüstrasyon, Resim, Heykel, Baskı, Hat, Tezhip, Minyatür, Ahşap Sedef, Cam Altı Resmi, Ebru, İnce Kağıt Oymacılığı (Katı'), Kaligrafi, Cilt, Çini branşlarında 14 farklı disiplinden eserler yer alıyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılında doğu ve batı sanatlarını icra eden duayen ve ustaların buluşmasını sağlayan ‘Sanata Yön Verenler’ isimli sergide 100 adet eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Direktörlüğünü Hakan Dağlı, Küratörlüğünü ise Murat Sefa Dinç ve Ayşe Simay Er yaptığı sergi, 29 Aralık’a dek Galeri Cennet’te gezilebilir.

Sergide eseri bulunan sanatçılar: Ahmet Koçak, Alparslan Babaoğlu, Ali Rıza Özcan, Ali Toy, Arzu Tozlu, Başak Kademoğlu, Betül Bilgin, Çağrı Dizdar, Davut Bektaş, Devabil Kara, Dürdane Ünver, Dilek Yerlikaya, Efdaluddin Kılıç, Emre İkizler, Emin Barın, Erol Et,i Ersin Yıldızhan, Faruk Taşkale, Fatma Şan, Filiz Adıgüzel, Gökçe Çiçek Erdemir, Gülnihal Küpeli, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Hakan Dağlı, Hemad Javadzade, Hüseyin Gündüz, İslam Seçen, Latife Aktan, Mamure Öz, Mehtap Uygungöz, Metin Erkan Kafkas, Nazan Ilgaz, Nusret Çolpan, Nilgün Gencer, Orhan Dağlı, Ozan Oganer, Ruhi Konak, Rumeysa Zeynep Kurtuluş, Salih Balakbabalar, Savaş Çevik, Sevim Arslan, Süha Semerci, Süleyman Saim Tekcan, Şehnaz Biçer, Taner Alakuş, Tevfik Fikret Uçar, Tülin Onat, Timur Bilir, Uğur Taşatan, Ülker Erke.