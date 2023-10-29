TEKİRDAĞ

Gerçekleştirilen törene; Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tnk. Alb. Fatih Solmazlar, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Cumhuriyet Savcısı Cihan Tuncer, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Volkan Korkmaz, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Özçoban, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner, Ersin Kaçar, Siyasi Parti Başkanları ve Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ve Temsilcileri, Asker-İ Erkân, Okul Müdürleri, Dernek Başkanları, Gaziler, Basın Mensupları, Muhtarlar, Öğretmenler, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı önüne çelenklerin sunulması, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören programı son buldu.