HABER: RONA DOĞAN



Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ana konuşmacı olduğu törende Türkiye eski Büyükelçisi Robert Pearson'da Atatürk'ün başarılarına dair bir konuşma yaptı. Washington Türk Amerikan Derneği (ATADC) Başkanı Sevtap Schreffler, North Carolina Türk Amerikan Derneği (ATANC) Başkanı Özgür Özkurt ve ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik'de günün anlam ve önemine vurgu yapan davetliler arasındaydı.

TurkishCoffeeLady Vakfı olarak Hasan Kale'nin kahveden çizdiği 100 adet Atatürk eserini gezici bir sergiye dönüştürme hikayesini davetlilere anlatan TCL Vakfı başkanı Gizem White ise, 100. yıla dair hazırlanan bu çalışmanın Atatürk'ün hayatındaki en önemli anları resmetmeyi amaçladığını belirtti. Kale, programın sonunda canlı bir sanat performansıyla Atatürk' ve Anıtkabir’i çizerek misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. Resepsiyon, 10. yıl marşları eşliğinde ve "Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" isimli belgesel gösterimi ile sona erdi.



Gizem Şalcıgil WhiteTurkishCoffeeLady Kurucusu Kimdir?





2009 yılından beri yurtdışında Türk kahvesinin gönüllü elçiliğini yapan Gizem Şalcıgil White, ödüllü Gezici Türk Kahvesi Evi (TurkishCoffee Truck)’ın kurucusudur.



- Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans mezunu olan White, yüksek lisansını 2007 yılında Boston Emerson Kolejinde Küresel İletişim ve Pazarlama üzerine yaptı.



- 2009 yılında bir grup girişimci ile beraber Türkiye’nin ilk dijital kahve evi olan Turkayfe.org isimli sosyal iletişim ağını kurdu.



- 2011-2016 yılları arasında Washington Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları’da halkla ilişkiler üzerine, sonrasında Dünya Bankası kapsamında faaliyet gösteren bir kadın destekvakfında program geliştirme koordinatorü olarak çalıştı.



- Dört yıl boyunca Vaşington Türk Amerikan Derneği’nin başkanlığını ve Washington Türk Festivalinin eşbaşkanlığını yürüttü.



- 2017 yılında Washington DC’nin en prestijli AVM’sinde ‘TurkishCoffeeLady” isimli ABD’nin ilk Türk kahvesi odaklı kahve evi zincirini başlattı.



- 8 Mart 2020 tarihinde Washington DC’deTurkishCoffeeLady Vakfını kurdu.



Ödülleri:



- Geniş şekilde yabancı basında yer bulan TurkishCoffee Truck projesi 2009 yılında ABD Hükümeti tarafından onurlandırıldı, resmi meclis kayıtlarına toplumlararası dostluklarıpekiştirme girişimi olarak geçti.



- 2014 yılında “Gezici Türk Kahvesi Evi” projesinden ötürü İstanbul Turist Rehberleri Birliği tarafından "Kültürel Sürdürülebilirlik" ödülüne layık görüldü.



- 2015 yılında JCI International tarafından kültür dalında Türkiye’nin “En Başarılı Genci” seçildi.



- 2017 Mart ayında Turk of America dergisi tarafından kendisine "ABD'nin (40 yaş altı) En Etkin 40 Türk Amerikalı Genci” ödülü verildi.



- 2018 Mayıs ayında ATA-DC tarafından “Üstün Liderlik Ödülü”ne layık görüldü.



- 2021 Mart ayında Altın Pusula "Türkiye Markası Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.



Hasan Kale kimdir?

5 yaşında başlayan resim, renk ve fırça aşkını, hedefleri ve hayallerini yanına alan, kendini farklı projelerde yetiştiren ve yeteneklerini sonuna kadar kullanan bir sanatçı…



Minik objelerde eserlerini devleştiren Micro Art sanatçısı Hasan Kale, görmediğimiz, es geçtiğimiz objelere farklı pencereler açıp , değişik bakış açıları getirirken, tüm dünyada yepyeni bir konuşma dilinin başlamasını sağlamayı hedeflemektedir..



The Sun gazetesi tarafından ‘Türkiye’nin Microangelo’su’ olarak dünyaya lanse edilen sanatçı, sanatla geçen 47 yılın ardından micro art eserleri, büyük yağlıboya eserleri, mücevher ve endüstriyel tasarımları, sanatını kültürle harmanladığı televizyon programları, üniversitelerde verdiği seminerler, workshoplar ve sergileriyle sanatseverlerle buluşmaya devam etmektedir.