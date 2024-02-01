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Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadıkları belirlenen 23'ü idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Şüpheliler daha sonra adliye ye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden polislerce çıkartılan ve aralarında saldırganlar A.K. ile D.T'nin de yer aldığı 34 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi 'ne gerçekleşen silahlı saldırının ardından düzenlediği operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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