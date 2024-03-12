Süper Lig’in 29. haftası biterken şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ligin en kötü oynayan, hatta hiç oynayamayan takımı Beşiktaş.

Alınan bu ağır sonuçlar için kadro kalitesi, geçmiş yönetim, taktiksel hatalar gibi pek çok neden söylenebilir. Ama dün akşam oynanan maça baktığımızda bunun en büyük sorumlusu; Fernando Santos’tur!

Maça 4-1-4-1 dizilişiyle başlayan Santos, sağ bekte rakip takımların sol kanadının otoban gibi geçtiği Onur Bulut’u tercih ederek rakibe fırsat sunmaya devam ediyor. Savunmanın merkezinde Necip-Worrall tandemi ise kaptanın sol tarafta oynamasıyla çöktü. Haftalardır sağ stoper oynayan Necip’i sol stoper oynatmak ve gollerin bu hatadan gelmesi anlaşılabilir değil.

En kötüsü ise elinde Muci gibi bir oyuncu varken Bakhtiyor’u orta sahanın merkezinde oynatmak çılgınlık. Hal böyleyken, Beşiktaş üretemezken rakip kaleye etkili şut çekmeyi bırakın baskı bile kuramazken dakika 62’de Muci’yi oyundan almak Beşiktaş’ı hiç bilmemektir.

Zirveye oynayan takımların en büyük özelliği; rakibi baskı altına almaktır. Hataya zorlayıp gol veya goller bulmaktır. Fakat Santos, elindeki oyuncuları o kadar yanlış yerde oynatıyor ki bırakın baskı kurmayı Beşiktaş korner, frikik kullanamıyor. Çünkü hücum varyasyonu sıfır. Yani yok! 90 dakika boyunca rakip kaleye sadece 4 isabetli şut çekmiş bir Beşiktaş var.

Kimse kusura bakmasın Cenk bu kadar isteksiz ve kötüyken, Aboubakar’ın kulübede olması kabul edilemez. Parasını tıkır tıkır ödediğin oyuncuyu oynatmayı bileceksin! Aboubakar ve Semih ikilisi mevcut kadroda en etkili hücum ikilisidir bana göre. Ne yazık ki hala ikisini birlikte izleyemedik.

Kadro kalitesinden çok Santos’a yazan bir mağlubiyet söz konusu. Neticede Beşiktaş’ın kadrosu, Gaziantep FK’nın kadrosundan daha kötü değil.

Santos’un en büyük hatası; sürekli oyuncuların mevkileriyle oynaması ve oyun içinde yaptığı etkisiz hamleler. Bu tercihler Muci, Semih ve Rashica gibi isimlerin sahada etkisiz görünmesine neden oluyor.

Üstelik Beşiktaş’ın tek planı önce 0-0 koruyup sonra ilk bulduğu fırsatta gol atıp, kapanmak değildir. Beşiktaş mücadele eder, önde basar tüm geçmişi böyle oyuna dayalı. Hoca bu şekilde oynatmaya devam ederse, sezon sonunu görebilir ama gelecek seneyi görmesi zor!