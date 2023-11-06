Haber: Damla Oya Erman

Denizin dibinde bulunan yaklaşık 30 bin ila 50 bin arasında Roma dönemine ait sikke, antik Roma İmparatorluğu'nun bronz follis tipinden yapılmış nadir paraları içeriyor.

Follis terimi, Latince'de genellikle deriden yapılan bir çantayı tanımlarken, tarihçilere göre bu terim eski çağlarda bir miktar paranın saklandığı mühürlü bir keseyi ifade etmek için kullanılıyordu. Bu sikeler, Roma İmparatorluğu'nun parasal değerini istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan Diocletian tarafından gerçekleştirilen "Azami Fiyatlar Edict" adlı bir sikke reformu sırasında basıldı.

İtalya Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre, dalgıçlar bu önemli keşfi, Sardinya kıyıları yakınlarındaki sığ sularda gerçekleştirdiler. Toplam ağırlığa dayalı tahminlere göre, bu bronz sikke koleksiyonu 30,000 ile 50,000 arasında değişiyor. Üstelik, bu sikeler "olağanüstü ve nadir bir koruma durumunda" olarak nitelendiriliyor.

Sikelerin tarihlemesi, MS 324 (Licinius'un sikke basımı) ile MS 340 (Büyük Constantine'in sikke basımı) arasında olduğunu gösteriyor. İtalya Arkeoloji Direktörlüğü Başkanı Luigi La Rocca, "Bu hazine, son yılların en önemli numismatik keşiflerinden birini temsil ediyor ve denizlerimizin derinliklerinde gizlenen arkeolojik zenginliği ve önemini bir kez daha vurguluyor" dedi. Bu keşif, tarih ve arkeoloji tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor.