İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) muhtemel İstanbul depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmalarına Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde devam ediyor.

HAK SAHİPLERİ TAPULARINI ALACAK

14 yıldır çözüm bekleyen, bölgede kentsel dönüşümün önünü açacak karar, haziran ayında İBB Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin kararıyla Sarıyer Ayazağa’da imar planları tamamlanan 85 parsel üzerinde yüzlerce hak sahibi tapularını alacak.

İŞLEMLERİ İBB EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜYOR

Ayazağa Mahallesi kentsel dönüşüm projelendirmesinde, tapusunu alacak hak sahiplerinin işlemleri İBB Emlak Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlandı. Ayrıca İBB’ye ait olan 23 bin metrekarelik parsel üzerinde de mevcut binalar için hasılat paylaşımı ve kat karşılığı sözleşme yapılarak depreme dayanıklı yeni konutların üretimi sağlanacak.

İSTANBUL’UN HER YERİNDE DÖNÜŞÜM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Sarıyer Ayazağa’nın bir bölümünde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasını tüm İstanbul kapsamında genişleterek depreme hazır ve modern bir şehir dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyor.

HABER: METE YILMAZ